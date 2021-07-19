Николай Рассказов: В «Спартаке» два состава, мы можем стать чемпионами

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов оценил шансы команды на золотые медали в РПЛ в предстоящем сезоне.

«Спартак» готов стать чемпионом? Хочется сказать «готов». Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела. Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать», - приводит слова Рассказова Sport24.

В первом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Игра состоится в Казани 24 июля.

По итогам прошлого сезона красно-белые финишировали на втором месте и получили право на участие в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.