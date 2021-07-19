Маммана официально вернулся из «Зенита» в «Сочи»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся в «Сочи». Соглашение по аренде футболиста действует до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» из французского «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 41 матч и отдал одну результативную передачу. В составе сине-бело-голубых он стал двукратным чемпионом страны. Сезон-2020/21 аргентинец отыграл в «Сочи» на правах аренды.

Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет три миллиона евро.