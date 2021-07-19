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19 июля 11:50
автор: Степан Шереметьев

Леонид Федун: У нас нет денег и игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 команд

Владелец «Спартака» предложил свой вариант изменения структуры проведения РПЛ.

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил альтернативу реформе российского футбола, которая была разработана РФС вместе с нидерландской компанией Hypercube.

«Повторюсь, что это паллиатив. Но поскольку у РФС нет мандата на проведение реальных реформ… Правильной системой была бы какая? У нас нет денег и игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов, будем играть в четыре круга. Но это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом, - приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Ранее РФС предложил проект преобразований российского футбола. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.

источник: РБК
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