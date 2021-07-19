Леонид Федун: У нас нет денег и игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 команд

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил альтернативу реформе российского футбола, которая была разработана РФС вместе с нидерландской компанией Hypercube.

«Повторюсь, что это паллиатив. Но поскольку у РФС нет мандата на проведение реальных реформ… Правильной системой была бы какая? У нас нет денег и игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов, будем играть в четыре круга. Но это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом, - приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Ранее РФС предложил проект преобразований российского футбола. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.