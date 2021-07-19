Рассказов - о поражении России от Дании на Евро-2020: Они объективно сильнее нас, другой уровень

Защитник «Спартака» Николай Рассказов вспомнил о поражении сборной России от Дании (1:4) на групповом этапе Евро-2020.

«Общался ли со спартаковскими сборниками после матча с Данией? Нет, не вижу смысла лишний раз спрашивать. Они сами все понимают. Понятно, что у игроков сборной Дании совсем другой уровень футбола, чем у наших. Надо забыть этот матч и двигаться дальше. Это проблема всего российского футбола, а не конкретных футболистов. Игроки, которые поехали на Евро-2020, просто выполняли свою работу. За все остальное отвечает тренерский штаб», - приводит слова Рассказова Sport24.

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. После этого команда дошла до стадии 1/2 финала, где уступила Англии (1:2).