Леонид Федун: На домашние матчи хотим оставить права за собой и решим сами, как их монетизировать

Леонид Федун, владеющий московским «Спартаком», заявил, что хочет добиться разрешения на реализацию медиаправ самим клубом, а не РПЛ.

«Вопрос медиаправ - очень важный. Одна из тем, которые мы хотим поставить - телевизионные права и медиаправа надо развести. Мы хотели бы, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам, за исключением телевизора. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи - на выездные мы не претендуем. На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать. Сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.

Пока действует данный контракт, мы ничего не можем сделать. Если будет новый контракт, то будут новые отношения, новые юридические соглашения и обязанности, — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

В первом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Игра состоится в Казани 24 июля.

По итогам прошлого сезона красно-белые финишировали на втором месте и получили право на участие в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.