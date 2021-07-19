Чалов - о новичке ЦСКА Заболотном: Понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о налаживании взаимопонимания с перешедшим в армейский клуб в межсезонье форвардом Антоном Заболотным.

«Мы сыграли несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается, куда сбрасывает мяч. Мы с ним много разговариваем.

Много, что поменялось при Березуцком, но перемены прошли незаметно», - сказал Чалов в прямом эфире клубного инстаграма.

Антон перешел в «Сочи» из «Зенита» в августе 2019-го в качестве свободного агента. Его контракт с сочинским клубом был рассчитан до 30 июня нынешнего года. В 30 матчах минувшего сезона 29-летний форвард сборной России с учетом выступлений в Кубке России забил десять голов и сделал пять результативных передач.

Стоит отметить, что Заболотный воспитанник школы ЦСКА, но за главную команду армейцев с 2008 по 2012 годы так и не провел ни одного официального матча. В январе 2013-го Антон покинул московский клуб и стал игроком «Уфы».