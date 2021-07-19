Алексей Березуцкий утвержден в должности главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий назначен главным тренером московского ЦСКА. Бывший защитник сборной России выведет команду на товарищеский матч с «Нижним Новгородом» без приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера был назначен Алексей Березуцкий. По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
19 июля, ЦСКА в товарищеском матче примет «Нижний Новгород».
источник: ПФК ЦСКА