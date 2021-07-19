Иван Обляков: Хотелось бы попробовать себя в топ-клубе

Хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании попробовать свои силы в сильном европейском клубе.
«Всегда хочется идти наверх и добиваться успехов на высшем уровне. Хотел бы поиграть в Италии или Испании. В Италии мне импонирует «Рома», играли с ними в Лиге чемпионов. Неплохая команда. Еще «Милан», «Интер». Конечно, хотелось бы попробовать себя в топ-клубе.
Что касается Щенникова и «Интера», особо никто не шутил. Только Алексей Владимирович (Березуцкий) пытался пару раз на тренировках, но не более», - сказал Обляков в прямом эфире инстаграма армейцев.
Напомним, что Обляков перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2018 году за четыре миллиона евро. С тех пор он провел за команду 102 матча, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го. По оценке портала Тransfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 6,5 миллиона евро.