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19 июля 13:19
автор: Степан Шереметьев

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем раунде отбора Лиги чемпионов

Встречи состоятся 3-4 и 10 августа.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, московский «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Отметим, встречи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

Если красно-белые пройдут первый для себя этап квалификации, то примут участие в четвертом отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 2 августа, а сами матчи - 17-18 и 24-25 августа.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Спартак» в чемпионате России занял второе место.

Все пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов, группа 1

«Динамо» Загреб (Хорватия)/»Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша)/«Флора» (Эстония)

«Слован» (Словакия)/«Янг Бойз» (Швейцария) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/ЧФР (Румыния)

«Олимпиакос» (Греция)/»Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения)/«Лудогорец» (Болгария)

Путь чемпионов, группа 2

«Кайрат» (Казахстан)/»Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения)/«Шериф» (Молдавия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)/ХИК (Финляндия)

«Славия» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Жальгирис» (Литва)

Путь представителей лиг

«Селтик» (Шотландия)/«Митьюлланд» (Дания) — ПСВ (Нидерланды)/«Галатасарай» (Турция)

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Шахтер» (Украина) — «Генк» (Бельгия)

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия)/«Спарта» (Чехия)

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы.

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