«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем раунде отбора Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, московский «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Отметим, встречи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

Если красно-белые пройдут первый для себя этап квалификации, то примут участие в четвертом отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 2 августа, а сами матчи - 17-18 и 24-25 августа.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Спартак» в чемпионате России занял второе место.

Все пары выглядят следующим образом: