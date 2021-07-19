Сергей Юран: «Спартаку» будет непросто пройти «Бенфику»

Экс-футболист «Бенфики» и «Спартака» Сергей Юран дал комментарий после итогов жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов для красно-белых.

Отметим, что «Спартак» сыграет против «Бенфики». Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

«Скажем так: «Бенфика» - это неприятный соперник для «Спартака». Также это очень серьезный уровень, поэтому красно-белым будет непросто пройти квалификационный раунд Лиги чемпионов. Но шансы есть», - приводит слова Юрана «СЭ».

Напомним, что в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.