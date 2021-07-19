Леонид Федун – о матчах с «Бенфикой»: Уверен, Витория готов к такому вызову

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что результат предстоящего противостояния с лиссабонской командой непредсказуем.

- Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол, - приводит слова Федуна пресс-служба красно-белых.

Добавим, что встречи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 и 10 августа. Победитель пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.