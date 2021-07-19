«Спартак» не будет проводить матчи еврокубков на стадионе «Лужники»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что московский клуб отказался проводить матчи еврокубков на стадионе «Лужники», так как это не принесет футбольному клубу больше денег.

«Проведение матчей еврокубков в «Лужниках» исключено. Зачем нам отдавать доходы? Нужно же платить аренду. Стадион не принесет больше денег клубу», - приводит слова Федуна «МК-Спорт», ссылаясь на РИА Новости.​

Отметим, что «Спартак» в третьем кваликационном раунде Лиги чемпионов сыграет против «Бенфики». Матчи состоятся 3-4 и 10 августа.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.