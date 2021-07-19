Иван Обляков: При Алексее Березуцком в ЦСКА стало строже с дисциплиной

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков рассказал, что изменилось в команде с появлением Алексея Березуцкого во главе тренерского штаба.

«При Алексее Владимировиче стало строже с дисциплиной. Он может что-то сказать, если мы где-то смеемся там, где не надо. Дисциплина должна быть всегда», - приводит слова Облякова «МК-Спорт», сказанные им в прямом эфире клубного аккаунта в Instagram.

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера был назначен Алексей Березуцкий. По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Сегодня, 19 июля, армейцы объявили, что российский специалист был утвержден в роли главного тренера.