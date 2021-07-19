В РФС высоко оценили работу арбитра Кукуяна на матче за Суперкубок России

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).

«Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна», - приводит слова Кашшаи «СЭ».

Напомним, встреча «Зенит» - «Локомотив» (3:0) прошла 17 июля в Калининграде.

Добавим, что 39-летний Кукуян начал привлекаться к работе в РПЛ с сезона-2016/17.