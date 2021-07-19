Дмитрий Комбаров: Португальские команды всегда тяжело давались «Спартаку»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Португальские команды всегда тяжело нам давались. Во-первых, сильные команды в хорошем чемпионате. А во-вторых, долгий перелет - около пяти часов. Тем не менее я желаю «Спартаку» удачи. Надеюсь, что они пройдут дальше. Важно учитывать, что тренер знает все сильные и слабые стороны соперника. Он их разберет и сделает правильное наставление», - приводит слова Комбарова «СЭ».

Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.