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19 июля 15:49
автор: Степан Шереметьев

Витория - о матчах с «Бенфикой» в ЛЧ: «Спартаку» попался сложнейший соперник из возможных

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3-4 и 10 августа.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с „Бенфикой“ хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», - приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

источник: ФК «Спартак»
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