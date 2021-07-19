Витория - о матчах с «Бенфикой» в ЛЧ: «Спартаку» попался сложнейший соперник из возможных

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с „Бенфикой“ хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», - приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.