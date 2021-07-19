Ринат Дасаев: Жребий для «Спартака» хороший, «Бенфика» - та команда, которую можно проходить

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» - та команда, которую можно проходить, и «Спартак» ее пройдет. Тем более, Витория работал в «Бенфике» и это будет определенным преимуществом для нашей команды», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.