Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука решил покинуть тренерский штаб железнодорожников.

Как сообщает официальный сайт красно-зеленых, 35-летний хорват уходит из клуба по семейным обстоятельствам.

«Желаем Ведрану как можно скорее преодолеть все трудности и вернуться к футбольной деятельности. Чарли, мы с тобой!», — говорится в заявлении «Локо».

Добавим, что в составе столичного клуба Чорлука выигрывал чемпионат России, и четыре раза становился обладателем Кубок страны. Игровую карьеру защитник завершил после минувшего сезона.

На чемпионате Европы-2020 Ведран входил в тренерский штаб сборной Хорватии. Национальная команда уступила Испании в 1/8 финала (3:5).