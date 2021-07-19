Юрий Дюпин: Сейчас все мысли о матче со «Спартаком», а не о Лиге конференций

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и сборной России поделился ожиданиями от старта нового сезона.

Казанский клуб начнет сезон 24 июля домашним матчем с московским «Спартаком». 5 августа «Рубин» проведет первую игру Лиги конференций.

«Все идет по той же схеме, что и всегда. Мы для себя ставим максимальные задачи и с полной серьезностью подходим к подготовке. Но у нас сейчас «Спартак», и мы не думаем о Лиге конференций. У меня вообще мыслей нет о еврокубках. Впереди у нас первая домашняя игра - к ней и готовимся», - цитирует ТАСС Дюпина.

Добавим, что в предсезонном турнире «Рубин» уступил «Спартаку» со счетом 0:4.