ЦСКА подписал новый контракт с Набабкиным

ЦСКА объявил о подписании нового контракта с защитником Кириллом Набабкиным.
Как сообщает официальный сайт армейцев, новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт Набабкина истек в конце мая. Защитник провел предсезонные сборы с ЦСКА.
Добавим, что всего Набабкин провел за армейцев 252 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 12 голевых передач. Защитник заработал 45 желтых и четыре красных карточки.
Вместе с ЦСКА Кирилл трижды выигрывал чемпионат России.
источник: ПФК ЦСКА