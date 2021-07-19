Директор «Бенфики»: «Спартак» провел хорошие матчи в предсезонке, мы должны быть готовы к этому

Директор «Бенфики» Луизау прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов для своей команды.

В двухматчевом противостоянии португальскому клубу предстоит сыграть с московским «Спартаком».

«Спартак» - сложный соперник. У команды, которую возглавляет Руй Витория, есть черты южноамериканского стиля. Например, у них на острие есть Понсе, а также Виктор Мозес. Они сыграли хорошие игры в предсезонке, но мы должны быть готовы к этому», - цитирует Луизау официальный сайт.

Добавим, что матчи между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдут 3–4 и 10 августа.

Напомним, что нынешний наставник красно-белых Руй Витория тренировал португальскую команду с 2015 по 2019 годы.