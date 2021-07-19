ФИФА дисквалифицировала трех российских игроков за допинг

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на трех российских футболистов за нарушение антидопинговых правил.

По информации пресс-службы организации, речь идет об Иване Князеве, Дарьи Мещеряковой и Владимире Обухове. Допинг-тесты спортсменов были сделаны в 2013 году. Тогда их изучили в московской лаборатории и первоначально зарегистрировали как «отрицательные» в системе WADA.

Последующее расследование ФИФА и Всемирной антидопинговой организацией привело к доказательствам использования метандиенона Обуховым и Князевым, а также фуросемида Мещеряковой.

Отмечается, что Иван и Дарья наказаны двухлетней дисквалификацией. Владимир отстранен от футбола на шесть месяцев, поскольку признал вину и сотрудничал со следствием. Срок дисквалификации Обухова истекает 2 декабря текущего года. Сейчас он выступает за «Ростов». В год, когда была сделана допинг-проба, он играл за московские «Спартак» и «Торпедо».