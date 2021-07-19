Агент дисквалифицированного Обухова: Контракт с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели

Агент футболиста Владимира Обухова, дисквалифицированного ФИФА за допинг, сообщил, что контракт его клиента с «Ростовом» может быть расторгнут в ближайшее время.

«На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение», - цитирует ТАСС Сергея Пушкина.

Ранее стало известно, что ФИФА дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову. Владимира наказали на полгода за использование метандиенона.

В минувшем сезоне нападающий «Ростова» провел в РПЛ 18 матчей, отдав одну голевую передачу.