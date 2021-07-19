Два гола Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом»

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в предсезонном товарищеском матче.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Оба гола ЦСКА на счету полузащитника Ильзата Ахметова (28-я и 86-я минуты). У волжан единственный мяч забил нападающий Александр Сапета. Он реализовал пенальти на 67-й минуте.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого главным тренером команды.

25 июля армейцы сыграют дома с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ. «Нижний Новгород» днем позже примет «Сочи».