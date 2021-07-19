Анзор Кавазашвили: Витория знает игру «Бенфики» - это великолепный жребий для «Спартака»

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы красно-белых в противостоянии с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Витория прекрасно знает игру «Бенфики», сейчас ставит «Спартаку» игру атакующего стиля. Это великолепный жребий. Витория знает, как играть с «Бенфикой», знает их футболистов, поэтому он сможет правильно настроить своих игроков», — приводит слова специалиста »RT на русском».

Добавим, что первый матч квалификации Лиги чемпионов пройдет 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.