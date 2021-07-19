Алексей Березуцкий пригласил в тренерский штаб ЦСКА брата Василия

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о возможности приглашения своего брата Василия в тренерский штаб армейцев.

«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться», — заявил наставник в прямом эфире в VK-сообщества клуба.

Добавим, что 19 июля ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в роли главного тренера. Его брат Василий входит в штаб «Краснодара», который возглавляет экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко.

25 июля ЦСКА сыграет дома с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.