Алексей Березуцкий: ЦСКА готов к уходу Влашича, но он стоит не маленьких денег

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о свое отношении к возможному уходу полузащитника Николы Влашича из армейского клуба.

Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег, и не маленьких. У него есть опция выкупа. Даже к такой ситуации клуб полностью готов», — заявил наставник в прямом эфире в VK-сообщества клуба.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе со стороны европейских клубов в приобретении Влашича после его игры на чемпионате Европы-2020.

В минувшем сезоне хорват провел 34 матча, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.