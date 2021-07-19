ЦСКА отпустил Фукса на Олимпиаду

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукса примет участие в предстоящих летних Олимпийских играх.

«Когда Фукс подписывал контракт с ЦСКА, он попросил внести пункт в соглашение об Олимпиаде. Он очень хотел на ней сыграть, для любого бразильца игра за сборную очень важна и почетна. Естественно, только поэтому ЦСКА не мог его ни отпустить. Конечно, я согласен, что выглядит странно, когда он не сыграл полного матча за ЦСКА», — заявил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий в прямом эфире в VK-сообщества клуба.

Добавим, что Фукс стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. Бразилец провел за клуб 12 минут в матче РПЛ против «Ахмата» (3:0).