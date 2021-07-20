Де Дзерби - о жеребьевке в ЛЧ: «Генк» - сильная команда с молодыми талантливыми футболистами

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Соперником украинского клуба стал «Генк».

«Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне «Генк» завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл «Брюгге» матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и «Шахтер», - приводит слова итальянского специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, что первая встреча «Шахтера» с «Генком» состоится 3 августа в Бельгии.