Футболист «Эвертона» подозревается в сексуальных домогательствах

Английский «Эвертон» на своем официальном сайте сделал заявление, касательно отстранения игрока.

Напомним, что ранее The Sun сообщил, что один из футболистов английской премьер-лиги подозревается в сексуальных домогательствах. В прошлую пятницу полиция Манчестера провела обыски в доме игрока и изъяла несколько вещей.

Имя игрока не называлось. Согласно заявлениям клуба, этот игрок отстранен от занятий с основной командой до полного завершения расследования.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», - говорится в сообщении.