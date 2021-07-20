Роман Павлюченко: На бумаге «Бенфика» является фаворитом. Трудно сейчас говорить про силу «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матчей московской команды с португальской «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Конечно, на бумаге «Бенфика» является фаворитом. Трудно сейчас говорить про силу «Спартака». Да, выиграли турнир товарищеский без проблем, но это все подготовка к РПЛ. По первым матчам чемпионата будет видно, как команда подготовилась.

Будет сложно против португальцев, но я думаю, что пройти «Бенфику» реально. Многое зависит именно от физической подготовки и сыгранности, пока команда Витории выглядит неплохо. Будем болеть и переживать за «Спартак», - приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.