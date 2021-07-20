Андрей Каряка: Шансы «Спартака» против «Бенфики» - 50 на 50

Бывший полузащитник сборной России и «Бенфики» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матчей «Спартака» с португальской командой в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«На данный момент у них хороший сбалансированный состав, команда часто попадает в Лигу чемпионов. В этом турнире я за «Бенфикой» и слежу. К тому же у «Спартака» тренер раньше работал в «Бенфике», от этого игры будут еще интереснее.

Думаю, шансы «Спартака» - 50 на 50. В этой паре все решат детали. Российскому клубу необходимо как можно надежнее сыграть на выезде в Португалии, ведь «Бенфика» всегда славилась атакующим футболом. Судя по тому, что я видел от «Спартака» в предсезонке, оборона у Витории отлажена хорошо.

То, что Витория возглавлял «Бенфику» даст преимущество «Спартаку»? Он отлично знаком с «Бенфикой», знает сильные и слабые стороны соперника. Ему явно есть что рассказать спартаковским игрокам. Витория знает все детали, связанные с «Бенфикой», и это, конечно, плюс», - приводит слова Каряки Metaratings.ru.

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.