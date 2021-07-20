Евгений Кафельников: От матча с «Бенфикой» ничего хорошего не жду

Бывший теннисист Евгений Кафельников оценил шансы «Спартака» в матчах с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Я не уверен, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Все сейчас находятся в экстазе от того, что клуб обыграл трех инвалидов с суммарным счетом 13-1. «Спартак» в хорошей форме? На уровне чего? На уровне отстойных «Химок», «Сочи», «Рубина»? Ну на их уровне они точно на подъеме, точно находятся в суперформе.

Честно говоря, от матча с «Бенфикой» ничего хорошего не жду. Конечно очень надеюсь, что команда покажет хоть что-то, но каких-то оптимистических настроений у меня нет», - приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Напомним, что «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.