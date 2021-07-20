Александр Тарханов: Если «Спартак» будет играть, как на предсезонке, то есть шансы пройти «Бенфику»

Известный тренер Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» в матчах с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Если «Спартак» будет играть, как на предсезонке, то у него есть все шансы пройти дальше. «Бенфика» же меняется каждый год, они продают игроков и сейчас даже сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Плюс они не стали чемпионами - по всей видимости, у них есть какие-то проблемы. Не думаю, что это такой уж плохой жребий для «Спартака». Все будет зависеть от красно-белых.

Попадись «Монако», было бы гораздо хуже. Плюс Руй Витория хорошо знает «Бенфику», он в курсе всех деталей и расскажет, как спартаковцам, как надо играть. Будем надеяться, что смогут пройти дальше», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Напомним, что «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.