Денис Бояринцев: «Спартак» будет готов хорошо, но «Бенфика» - достаточно серьезный соперник

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых в матчах с «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Спартак» показывает уверенный результат в контрольных матчах, вырисовывается неплохая команда с хорошей конкуренцией. Поэтому думаю, что «Спартак» будет готов хорошо.

Но «Бенфика» - достаточно серьезный соперник. Здесь все будет зависеть от опыта Руя Витории. Он знает, как обыгрывать португальские клубы, поэтому, возможно, какое-то преимущество будет на стороне «Спартака». Но нет сильной уверенности, что он пройдет «Бенфику», шансы абсолютно равны. Они на данный момент достойны друг друга», - приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Напомним, что «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.