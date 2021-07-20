В Госдуме рассказали, когда вернутся к вопросу разрешения пива на стадионах

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал, когда в Думе вернутся к рассмотрению вопроса возвращения пива на российские стадионы.

«Здесь еще важна инициатива от самих федераций, если им этот закон действительно нужен. Со стороны депутатов мы провели несколько круглых столов, встретились с представителями пивной и спортивной индустрий, владельцами стадионов, получили подтверждение от клубов. Мы делаем все, что можем, но чем настойчивее будут стороны, которые я указал выше - тем быстрее законопроект примут.

Его не отклонили, он прошел первое чтение, так что в новой Думе осенью, надеюсь, вернемся к этому вопросу. Я иду в новый созыв, иду в федеральном списке ЛДПР, поэтому я намереваюсь продвигать его и дальше», - приводит слова Свищева Sport24.

Проведение первого тура нового сезона чемпионата России запланировано на 23-26 июля.