Роберто Манчини: Празднование победы на Евро? Я не тусовщик и никогда им не был

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе своей команды на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что в финале итальянцы обыграли национальную команду Англии (1:1, 3:2 в серии пенальти).

«Как чемпион Европы я чувствую себя очень хорошо. Это действительно отличное ощущение, и я абсолютно счастлив, особенно за всех итальянцев. Мы все счастливы, потому что создали нечто экстраординарное. Эта Италия войдет в учебники истории. Празднование победы на Евро? Я не тусовщик и никогда им не был. Но было действительно приятно отпраздновать. Думаю, что люди будут продолжать это делать - итальянцы будут праздновать все лето. И это прекрасно», - приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Отметим, что «Скуадра Адзурра» завоевала трофей во второй раз в истории, предыдущая победа датирована 1968-м годом.