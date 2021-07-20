СМИ: Бэйл отказался от переезда в MLS и хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, вернувшийся в мадридский клуб из «Тоттенхэма», где выступал на правах аренды, рассчитывает отработать свой контракт до конца. Об этом сообщает AS.

По данным источника, сначало валлиец склонялся к варианту продолжить карьеру в MLS, однако перенес свою идею на 2022 год.

Отмечается, что Бэйл испытывает энтузиазм в связи с уходом Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала». Футболист рассчитывает, что под руководством Карло Анчелотти получит больше возможностей себя проявить в преддверии чемпионата мира.

Добавим, что в минувшем сезоне 31-летний Бэйл провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, записав на свой счет 16 забитых мячей и три результативные передачи в 34 матчах за английский клуб.