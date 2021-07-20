«Барселона» и «Ювентус» могут произвести обмен Гризманна на Дибалу

Испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус» прорабатывают вариант обмена футболистами. Об этом сообщает Get French Football, ссылаясь на L’Equipe.

По информации источника, в туринский клуб может перейти форвард каталонцев Антуан Гризманн, а в обратном направлении отправится нападающий Пауло Дибала.

Отмечается, что, что вариант обмена Гризманна на Дибалу - инициатива «Барселоны». Именно сине-гранатовые инициировали старт соответствующих переговоров с «Ювентусом».

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В завершившемся чемпионате Италии Дибала провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 млн евро.