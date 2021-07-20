Кварацхелия может перейти из «Рубина» в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Витория против своей бывшей. Что за «Бенфика» встала на пути «Спартака» в Лигу чемпионов

Красно-белые узнали соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов - им стала лиссабонская «Бенфика», которую новый главный тренер спартаковцев приводил к чемпионству в Португалии.