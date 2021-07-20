Кварацхелия может перейти из «Рубина» в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Полузащитник казанского Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге.
Как сообщает журналист Sky Sports Макс Билефельд, руководство «Боруссии» оценивает трансфер хавбека в 15-20 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед».
Добавим, что Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В завершившемся чемпионате РПЛ 20-летний полузащитник принял участие в 23 встречах и записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.
источник: Sky Sports