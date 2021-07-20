Роман Терюшков: По трансферу Глушенкова пока не удалось договориться

Подмосковные клуб сможет приобрести лишь двух игроков до окончания регистрационной заявки РПЛ.

- Я думаю, что до «Зенита» мы не успеем кого-то приобрести, будем играть составом, который есть. Дальше в течение месяца посмотрим на игроков, которые будут нам подходить под схему тренера.

Думаю, что максимум двух игроков сможем посмотреть, приобрести и заявить до конца заявочной кампании. Что касается Максима Глушенкова, то пока договориться не удалось, - приводит ТАСС слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Напомним, Глушенков в минувшем сезоне РПЛ играл за «Химки» на правах аренды. В активе полузащитника шесть матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.