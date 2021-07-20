Владимир Обухов: В «Торпедо» до матчей игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток

Полузащитник «Ростова» Владимир Обухов заявил, что во время выступления за московское «Торпедо» медицинский штаб автозаводцев перед матчами делал футболистам инъекции и давал таблетки.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2013/14. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал», - приводит слова хавбека «RT на русском» со ссылкой на »Евроставку».

Напомним, что 19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова и еще двух футболистов за нарушение антидопинговых правил. Владимир был отстранен от футбола на полгода (до декабря 2021 года) за наличие в крови следов метандиенона. Допинг-пробу у футболиста взяли в 2013 году. Обухов признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее агент футболиста заявил, что в ближайшее время будет расторгнут контракт футболиста с «Ростовом».