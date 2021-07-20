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20 июля 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Владимир Обухов: В «Торпедо» до матчей игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток

Футболиста выполнял все указания медицинского персонала клуба по условиям контракта.

Полузащитник «Ростова» Владимир Обухов заявил, что во время выступления за московское «Торпедо» медицинский штаб автозаводцев перед матчами делал футболистам инъекции и давал таблетки.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2013/14. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал», - приводит слова хавбека «RT на русском» со ссылкой на »Евроставку».

Напомним, что 19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова и еще двух футболистов за нарушение антидопинговых правил. Владимир был отстранен от футбола на полгода (до декабря 2021 года) за наличие в крови следов метандиенона. Допинг-пробу у футболиста взяли в 2013 году. Обухов признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее агент футболиста заявил, что в ближайшее время будет расторгнут контракт футболиста с «Ростовом».

источник: «RT на русском»
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