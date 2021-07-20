Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге и Казани

Объявлены города, в которых сборная России сыграет домашние осенние матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Как сообщает пресс-служба официальный сайт РФС, 8 октября национальная команда на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани примет Словакию. Начало игры в 21:45 по московскому времени. А 11 ноября сборная России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге встретится с командой Кипра. Начало матча в 20:00 (мск).

Напомним, что сборная России занимает второе место в группе H, набрав шесть очков в трех матчах. Ближайший матч команда проведет 1 сентября в Москве против Хорватии.

Добавим, что 8 июля был расторгнут контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. В РФС заявили, что имя нового наставника будет известно до 23 июля.