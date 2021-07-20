«Спартак» отреагировал на информацию об интересе к Клайберу

Московский «Спартак» отреагировал на сообщение в СМИ о возможном трансфере суринамского защитника «Аякса» Шона Клайбера.

«Спартак» не интересуется Сеаном Клайбером», - цитирует «Чемпионат» пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемина.

Добавим, что контракт Клайбера с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

В минувшем сезоне Клайбер провел 26 матчей, в которых сделал три результативные передачи.