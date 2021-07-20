Экс-президент «Торпедо»: Искать причину допинга Обухова нужно в другом месте

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался относительно заявления экс-игрока клуба Владимира Обухова.

Футболист рассказал, что когда выступал в составе автозаводцев перед матчами ему и партнерам кололи по четыре инъекции, а также давали около 15 таблеток.

«Никогда у нас в команде ничего подобного не было. Даже и в мыслях не было за счет запрещенных препаратов добиваться результатов. Да, витамины и восстанавливающие процедуры были, но запрещенных препаратов никогда не было. У нас всегда работали высококвалифицированные врачи, поэтому запрещенные препараты ни к чему. Думаю, искать причину допинга Обухова нужно в другом месте», — приводят «РИА Новости» слова Тукманова.

Напомним, что 19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил. Владимир был отстранен от футбола на полгода (до декабря 2021 года) за наличие в крови следов метандиенона. Допинг-пробу у футболиста взяли в 2013 году. Обухов признал вину и сотрудничал со следствием.