Супруга судьи Безбородова избила несовершеннолетнего сына певца Пьехи

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова нанесла травмы семилетнему сыну певца Стаса Пьехи.

Как сообщает Star Hit, инцидент произошел в поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Там находились дети певца и судьи. Сын певца подружился со средним мальчиком Безбородовых. Это не понравилось маме сына арбитра, которая запретила им вместе играть. Пьеха-младший в отместку проколол карандашом надувной бассейн Безбородовых.

По информации источника, после этого жена арбитра прибежала к соседям, схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Сын певца ударился головой. Прибежала бабушка мальчика, которая тоже получила несколько ударов от Безбородова. Остановить потасовку смог брат бывшей жены Пьехи. На место прибыли сотрудники полиции.

«Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — приводит Star Hit слова очевидца.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего сына певца закрытую сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб левого бедра и ушиб грудной клетки слева.