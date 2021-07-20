«Фиорентина» разгромила немецкий клуб в товарищеском матче, Кокорин провел на поле весь второй тайм

«Фиорентина» с крупным счетом (7:1) обыграла немецкий клуб «Остермюнхен» в предсезонном товарищеском матче.

Российский нападающий итальянской команды Александр Кокорин вышел на замену после перерыва, но не смог отметиться результативными действиями. Во втором тайме «фиалки» четыре раза поразили ворота соперника.

В составе победителей отличились Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Лука Раньери, Риккардо Сапонара и дважды Марко Бенасси.

Напомним, что в минувшем сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» четыре матча, не забив ни одного гола.

В конце июня Винченцо Итальяно стал новым главным тренером команды из Флоренции.