Лев Лещенко: Бердыев подходит сборной России, он умеет ставить игру от обороны

Народный артист России Лев Лещенко высказался относительно возможного назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде. У нас в обороне играть некому, может он найдет кого-то из молодежи. Думаю, что он фаворит на пост главного тренера. «Рубин» при нем очень классно играл в Европе, побеждал «Барселону». Хватит нам уже иностранцев, у нас самих есть качественные тренеры. Уже были неудачные попытки, когда отдавали иностранцам миллионы, а результата не было», — приводит «Спорт-Экспресс» слова певца.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Бердыев вместе с «Рубином» занял 11-е место в РПЛ. После этого 68-летний специалист нигде не работал.

Напомним, что 8 июля пост наставника национальной команды покинул Станислав Черчесов. Глава РФС Александр Дюков сообщил, что с новым тренером сборной России определятся до 23 июля.