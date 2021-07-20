Николай Валуев: Логично, что главным тренером сборной России, скорее всего, станет Бердыев

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев дал свою оценку возможному назначению Курбана Бердыева на пост наставника сборной России по футболу.

«Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная», — цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 8 июля стало известно о расторжении контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова и РФС. Специалист покинул пост после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы.

Добавим, что Курбан Бердыев на данный момент находится без работы.