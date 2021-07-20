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Адвокат: Жена Безбородова признает, что применила насилие к сыну Пьехи, но считает, что он заслужил
20 июля 21:43
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

Адвокат: Жена Безбородова признает, что применила насилие к сыну Пьехи, но считает, что он заслужил

На жену судьи могут завести уголовное дело.

Адвокат, представляющий интересы Стаса Пьехи, рассказал о поведении супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова, которая нанесла травмы сыну певца.

Напомним, что женщина избила соседского мальчика после того, как ребенок проткнул карандашом надувной бассейн.

«Безбородова не отрицает, что она причинила вред здоровью сына Пьехи. Она не пытается оправдать себя. Женщина объясняет применение насилия по отношению к ребенку тем, что он испортил бассейн. При этом мама мальчика предлагала возместить ущерб, отремонтировать бассейн. Но Безбородова считает, что детская шалость заслуживает такого наказания для ребенка. Она даже не пытается извиниться или оправдаться. Женщина считает, что это соразмерное, адекватное поведение», — цитирует Сергея Жорина Sport24.

Добавим, что медики диагностировали у сына Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.

Безбородов попал в список судей, которые будут обслуживать первую половину чемпионата РПЛ в сезоне-2021/2022.

источник: Sport24.ru
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